احفظ الأشياء الصغيرة بعيداً عن الأطفال الرضع

نصحت مارجاريتا كلاين بضرورة حفظ الأشياء الصغيرة في أماكن مرتفعة في المنزل عندما يبدأ الأطفال الرضع في مرحلة الحبو.

ولا يجوز وضع الأشياء الصغيرة على الأرض أو على قطع الأثاث المنخفضة والقريبة من الأرض. وتسري نفس القاعدة أيضاً على الأشياء السامة والخطرة مثل البطاريات ودبابيس الأوراق، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الألمانية.

وحذرت الخبيرة الألمانية من أن الأطفال الصغار يضعون في الفم كل ما تصل إليه أيديهم، حيث قد يكون هناك خطر ابتلاع هذه الأشياء الصغيرة، ومن ثم يعرضون أنفسهم للإصابة والتسمم. ومن المهم أيضاً أن يكون الآباء على مقربة من طفلهم عند محاولته اكتشاف العالم من حوله.