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«التموين» تبحث مع «فيزا» تطوير خدمات البطاقات الذكية

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«التموين» تبحث مع «فيزا» تطوير خدمات البطاقات الذكية «التموين» تبحث مع «فيزا» تطوير خدمات البطاقات الذكية

الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية – أرشيفية

بحث الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع طارق الحسيني، المدير العام لمنطقة شمال وغرب أفريقيا لشركة “فيزا” العالمية، وطارق محفوظ، المدير التنفيذي لذات الشركة، سُبل تطوير وتحديث بطاقات التموين الذكية.

جاء ذلك للتيسير على المواطنين في حصولهم على الخبز المدعم، السلع التموينية، وفارق نقاط الخبز والخدمات الأخرى للوزارة .

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية – في بيان لها اليوم الاثنين – أن ممثلي “فيزا” العالمية عرضا خلال الاجتماع تحسين وزيادة خدمات البطاقات الذكية من خلال وضع منظومة حديثة، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركات الكروت الذكية الثلاث التابعة لوزارة التنمية الإدارية.

كما عرضا وضع نظام مالي متطور لتعاملات محلات البقالة التمويني مع شركات الجملة من خلال الفيزا كارت، وإقامة نظام إلكتروني موحد، لربط منظومة بطاقات التموين الذكية وكروت الفيزا مع البنوك، لتسهيل وسرعة العمليات المالية مما يعود بالنفع على المواطن المصري والاقتصاد القومي .

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية – خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو الماضي – زار شركة فيزا العالمية بولاية سان فرانسيسكو، بدعوة من البنك الدولي، لشرح نجاح التجربة المصرية في منظومتي الخبز والسلع التموينية.

والتقى الوزير – خلال الزيارة – برئيس الشركة راين ميكيزي، لبحث الحلول والابتكارات المناسبة للمساهمة والمشاركة في دعم وتطوير تجربة في ربط التجارة الداخلية ومنظومتي الدعم والسلع التموينية، لتيسير تعاملات المواطنين، الموردين، البقالين التموينيين، والمجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن العمل على المساعدة في تحويل التجارة العشوائية إلى نظام متكامل يرفع من كفاءة التعاملات المالية ومن كفاءة الاحتواء المالي في مصر.

أ ش أ

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