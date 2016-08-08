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سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 8 أغسطس في السوق السوداء المصرية وجديد الأسعار

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سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 8 أغسطس في السوق السوداء المصرية وجديد الأسعار سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 8 أغسطس في السوق السوداء المصرية وجديد الأسعار

الأمريكي اليوم في ، ما زال الدولار يتحرك نحو الإرتفاع بشكل حذر مواصلاً نفس المسلسل الذي أصبح معهوداً في سوق الصرافة المصري، المتمثل في الصراع بين المصرية من جهة وبين تُجار العملة من جهة أخرى، حيث يصعد الدولار فجأة فتنتفض الحكومة فيهبط مرة أخرى ثم يعود للصعود ببطء، ليحقق طفرة أخرى مفاجأة وهكذا حيث اعتاد المصريون على ذلك منذ شهور.

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء، حيث سجل سعر البيع للعملة الأمريكية قيم تتراوح ما بين 12 جنيه و35 قرش إلى 12 جنيه و45 قرش، حيث تنحصر قيم بيعه في مدى هذه العشرة قروش، بينما سجل سعر الشراء للورقة لخضراء قيم تتراوح ما بين 12 جنيه و20 قرش إلى 12 جنيه و30 قرش، وهذه الأسعار هي المتداولة على مستوى محافظات مصر.

توقعات المصرفيين للدولار الأمريكي

أما فيما يتعلق بتوقعات المصرفيين والمتعاملين في سوق الصرافة المصري، فهناك توقعات كبيرة بحدوث طفرة كبرى في سعر الدولار خلال الأيام القادمة، خاصة أن التجارب أثبتت أن القبضة الأمنية ليست كافية لإجبار التُجار على خفض الأسعار، فذلك يؤثر وقتياً على سعر الدولار الأمريكي ولكن مع الوقت يعود للإرتفاع مرة أخرى بقيم تفوق ما كانت عليه قبل الهبوط، لذلك هناك توقعات بوصول السعر إلى 13 جنيه خلال الأيام القادمة ليواصل الدولار رحلة الصعود.

سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم

واصل السعر استقراره كما بدأ التداول عليه في بداية اليوم حيث سجل سعر البيع 12 جنيه و45 قرش تقريبا في عدد كبير من محافظات مصر، بينما سجل سعر الشراء للورقة الخضراء قيمة 12 جنيه و35 قرش.

سعر الدولار اليوم الإثنين

استقرار نسبي في سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين، سواء في سعر البيع أو الشراء مقارنة بأسعار أمس، حيث بدأ التداول كما انتهي أمس على تتراوح ما بين 12 جنيه و35 قرش و 12 جنيه و50 قرش للبيع، بينما الشراء سجل قيم تتراوح ما بين 12 جنيه 25 قرش إلى 12 جنيه 35 قرش.

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