استئصال 15 كتلة سرطانية من رئة مريض بمستشفى المفرق

نجح أطباء مستشفى المفرق ـ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"ـ في علاج مريض في العشرين من عمره كان يعاني من انتشار أورام سرطانية متفاوتة الحجم في أماكن مختلفة من الرئتين من دون الحاجة إلى استئصال الرئة، ليتمكن المريض من المحافظة على وظائف الرئة سليمة، وتعد هذه الحالة الأولى من نوعها في الدولة التي يتم فيها استئصال 15 ورما من الرئتين.

واستغرقت الجراحة التي أجراها فريق متعدد التخصصات برئاسة الدكتور علاء الدين معراوي رئيس قسم الأورام بالمستشفى باستخدام تقنيات الليزر الحديثة في جلسة واحدة استغرقت 8 ساعات متواصلة حيث تراوح حجم الأورام ما بين 0.8 إلى 4 سنتيمتر، استطاع بعدها المريض البقاء على التنفس الاصطناعي لساعات محدودة بعد الجراحة، ومكث في العناية المركزة ليوم واحد فقط، ليخرج من العناية وهو يتنفس طبيعيا