سيرينا ويليامز تواصل تربعها على عرش تصنيف لاعبات التنس

(إفي): واصلت الأمريكية، سيرينا ويليامز، تصدرها لتصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين، برصيد ثمانية آلاف و300 نقطة.

ولم يشهد تصنيف هذا الأسبوع أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى، حيث واصلت الألمانية أنجليكه كيربر احتلال الوصافة تليها الرومانية سيمونا هاليب ثالثة.

وجاء تصنيف اللاعبات العشر الأوليات كالتالي:

1- الأمريكية سيرينا ويليامز. 8.300 نقطة.

2- الألمانية أنجليكه كيربر. 6.380.

3- الرومانية سيمونا هاليب. 5.970.

4- الإسبانية جاربييني موجوروزا. 5.481.

5- البولندية أنييسكا رادفانسكا. 5.340.

6- الأمريكية فينوس ويليامز. 4.010.

7- البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا. 3.761.

8- الإيطالية روبرتا فينشي. 3.550.

9- الأمريكية ماديسون كيز. 3.401.

10- الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا. 3.060.