في_الأولمبياد - ديوكوفيتش يودع مبكرا على يد ديل بوترو ' العائد '

خسر نوفاك ديوكوفيتش ممثل منتخب صربيا في لعبة التنس الفردي أمام نظيره خوان مارتن ديل بوترو ممثل منتخب الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولى من أولمبياد ريو دي جانيرو.

وكان ديوكوفيتش قد تفوق في تنس زوجي رجال مع زميله نيناد زيمونيتش على منتخب كرواتيا المكون من مارين سيليتش ومارين دراجادجا.

وفاز ديل بوترو بمجموعتيه بنتيجة 7-6 و7-6 ليظهر ديوكوفيتش غاضبا للغاية عقب خسارته.

وصرح ديوكوفيتش عقب الخسارة "إنها لحظات رائعة، لقد قدم ديل بوترو مستوى متيمزا، يجب أن أهنأه".

وأضاف "من الواضح أن الأمر محزن ومخيب جدا لي أن أودع البطولة مبكرا جدا من جولتها الأولى، لكنني سعيد من أجل فوز صديقي".

بينما قال ديل بوترو:"أعتقد أن هذا الانتصار كبير جدا بالنسبة لي، لأنني أعلم ما مررت به".

وأتم "أعلم كيف من الصعب أن أعود للتنس بعد جراحة ثالثة خضعت لها، وأعتقد أنني لعبت واحدة من أفضل مبارياتي طوال مسيرتي".

ويواجه ديل بوترو في الجولة الثانية لفردي التنس رجال يوم الاثنين نظيره خواو سوسا البرتغالي.