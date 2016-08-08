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تشييع جثامين 3 أشخاص من ضحايا حوادث “طريق الموت” بأسيوط‎

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تشييع جثامين 3 أشخاص من ضحايا حوادث “طريق الموت” بأسيوط‎ تشييع جثامين 3 أشخاص من ضحايا حوادث “طريق الموت” بأسيوط‎

أرشيفية

شيع أهالي مدينة أسيوط، صباح اليوم الإثنين، جثامين أسرة صغيرة مكونه من الزوج والزوجة وطفلهما الصغير الذين لقوا مصرعهما مساء أمس في حادث تصادم سيارتهم الملاكي، وأخرى ميكروباص على طريق أسيوط – البحر اﻷحمر.​​

وخرجت الجنازة عقب صلاة الفجر من جامع الخازندار​ ​وسط مدينة أسيوط، وسيطرت حالة من الحزن الشديد المصحوب بالاستياء على الأهالى بسبب تكرار على الطريق الذي لُقب بطريق الموت.

وتلقى اللواء عاطف القليعي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط – البحر اﻷحمر، عند مدخل مدينة أسيوط الجديدة ووقوع متوفيين ومصابين.

وانتقلت قوات من مباحث المركز واﻹسعاف، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين السيارتين “11214″ ملاكى أسيوط، وسيارة ميكروباص أجرة رقم “8783″ أجرة سوهاج.

وأسفر الحادث عن مصرع كلًا من محمد إبراهيم علي خليل، ونجله هشام محمد إبراهيم علي، وزوجته شيماء محمد عبد الباسط، من مستقلي السيارة الملاكي، وكذلك إصابة 17 آخرين من مستقلي السيارتين.

وتم نقل الجثت والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي، والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم واستكمال اﻹجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

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