بالصور.. اجتماع محافظ الوادى الجديد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، والمهندس محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين بالمحافظة، وذلك لمناقشة أهم المشكلات والمعوقات التي تعوق عجلة الاستثمار علي أرض الوادي الجديد.

واستمع “عشماوي” ورئيس هيئة الاستثمار إلى مشاكل عدد من المستثمرين، والتي تمثلت في مطالبتهم بالحصول على العقود النهائية للمشروعات، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة تلك المشرعات لدراسة منح تلك الشركات العقود النهائية.

كما عرض أحد المستثمرين مشكلة نقص مادة الطفلة لمصانع الطوب الطفلي، وعلي الفور وجه المحافظ بتقديم محجر بديل ومخاطبة الأمانة العامة للتصديق عليه حتي لا يتوقف المشروع.

ومن جانبه، أكد “خضير” أن الهيئة أتفقت مع المحافظة علي ضرورة تقديم خطاب ضمان قيمته 5 % ضمن المستندات المقدمة، وذلك لضمان الجدية في تنفيذ المشروع.

وأضاف أن الهيئة تقدم حوافز غير ضريبية للمستثمرين علي أرض الوادي الجديد، وذلك لجذبهم وتوسيع التنمية الجغرافية بالمحافظة.

وأعلن “عشماوي”، أنه سوف يتم الإعلان عن 141 مشروع استثماري في كافة المجالات خلال الأسبوع القادم، وستكون الأفضلية بين الشركات المتقدمة للجادين فقط وممن تتوافر عليهم الشروط والقواعد.

بالإضافة إلى انتهاء البت في عدد 19 مشروع متنوع، بإجمالي مساحة 5405 فدان، بتكلفة 328.23 مليون جنيه، مضيفًا أن هذة المشروعات تحقق فرص عماله 3250 مباشرة و5400 عمالة غير مباشرة .

يذكر أنه تم عقد الاجتماع على هامش زيارة المهندس محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة.