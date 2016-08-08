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مصرع ضابطين وإصابة آخر في حادث سيارة بالمنيا

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مصرع ضابطين وإصابة آخر في حادث سيارة بالمنيا مصرع ضابطين وإصابة آخر في حادث سيارة بالمنيا

أرشيفية

لقي ضابطين مصرعهما، وأصيب أخر، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال كمين الشيخ فضل، بمركز بني مزار.

وانتقل العقيد أشرف عبد المالك رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شمال المحافظة، وبالفحص تبين مصرع كلًا من ملازم أول سيد حبيشة، 53 عام، وملازم صبحي محمد، ٥٢ عام، وإصابه ملازم أول عادل حجازي، 50 عام، من قوة مركز شرطة مغاغة، وتبين أنهم كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم لقضاء راحتهم، دون وجود شبهة جنائية.

وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى بني مزار العام، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

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