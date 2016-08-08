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خبير عسكرى: ما يدور في اليمن حالياً يأتي في سياق الصراع السياسي

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خبير عسكرى: ما يدور في اليمن حالياً يأتي في سياق الصراع السياسي خبير عسكرى: ما يدور في اليمن حالياً يأتي في سياق الصراع السياسي

قال الخبير العسكري اليمني، عبد السلام سلطان، إن المعارك الدائرة حاليًا في محافظات الجوف وتعز ومأرب ونهم ليست جديدة، مضيفًا أن الغارات المتواصلة لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية لا زالت ممتدة.

وأضاف سلطان خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن ما يدور الآن في اليمن يأتي في سياق الصراع السياسي بين الأطراف بأدوات عسكرية، موضحًا أن المعارك التي تدور حاليًا تأتي في إطار الكر والفر بين هذه الأطراف.

وتابع سلطان أنه: “لا يُوجد تقدم حقيقي لطرف على حساب الآخر، ولا يُوجد تراجع لطيران التحالف العربي”، لافتاً إلى أنه هناك حالة عدم رضا تام في الشارع على حكومة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي.

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