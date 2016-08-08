إمبراطور اليابان يقول إنه قد لا يستطيع أداء واجباته بشكل كامل

قال إمبراطور اليابان اكيهيتو (82 عاما)، في خطاب نادر للشعب ألقاه عبر الفيديو اليوم الإثنين، إنه يخشى من عدم تمكنه من أداء مهامه بشكل كامل بسبب تقدمه في العمر.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه) ذكرت الشهر الماضي أن اكيهيتو الذي خضع لجراحة في القلب ولعلاج من سرطان البروستاتا يريد التخلي عن العرش في غضون سنوات قليلة وهي خطوة لم تحدث من قبل في تاريخ اليابان الحديث وبالتالي لا توجد إجراءات قانونية معينة يمكن اتباعها في هذه الحالة، وفقًا لما أوردته “رويترز”.

ويعرف إمبراطور اليابان في الدستور بأنه رمز “لوحدة الشعب” ولا يملك سلطة سياسية.

وكان الإمبراطور يعتبر إلها في يوم من الأيام.

وعلى الرغم من أن معظم اليابانيين يتعاطفون مع رغبة الإمبراطور في التقاعد إلا أن المحافظين الذين يدعمون رئيس الوزراء شينزو آبي يعارضون الخطوة.

وقال “آبي” إنه يأخذ كلام الإمبراطور على محمل الجد وإن هناك حاجة للتفكير فيما يمكن عمله في ضوء كبر سن الإمبراطور.