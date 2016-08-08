"محمد بن راشد للابتكار الحكومي" يطلق "شبكة المبتكرين"

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي "شبكة المبتكرين" المنصة التفاعلية الأولى التي تضم الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية الاتحادية، بهدف تبادل خبرات وتجارب الجهات المبتكرة، وفي إطار دعم جهودها في تهيئة بيئة مبتكرة في العمل الحكومي.

وتشكل شبكة المبتكرين حلقة وصل بين الرؤساء التنفيذيين للابتكار وخريجي الدبلوم والمبتكرين في دولة الإمارات، وتهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار عن طريق مشاركة الرؤساء التنفيذيين للابتكار في حلقات وورش نقاشية وتخصصية، والاطلاع على أفضل الممارسات محليا ودوليا، وعقد ندوات لخبراء ومختصين عالميين، بما يعزز ويمكن الرؤساء التنفيذيين للابتكار من القيام بأدوارهم في ترسيخ ثقافة الابتكار داخل جهات عملهم.

وقالت هدى الهاشمي نائب المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي إن بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الابتكار الحكومي، يشكل واحداً من أسس عمل المركز الرئيسية، ويندرج في إطار أهدافه لتحويل الابتكار إلى ثقافة حكومية ومجتمعية نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، والوصول إلى مقدمة الدول الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأوضحت الهاشمي أن الشبكة تشكل منصة موحدة للقاء الرؤساء التنفيذيين للابتكار في شبكة مهنية لتبادل الخبرات تسهم في دعم ثقافة الابتكار في الجهات الحكومية، من خلال مشاركة وتطوير أفضل الحلول المبتكرة للتحديات، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير الشبكة لتصبح متاحة مستقبلا لجميع المهتمين والمعنيين بالابتكار للاستفادة منها.

وتعمل المنصة عبر شبكتي تواصل واقعية وإلكترونية، حيث تقام لقاءات شهرية يستعرض من خلالها واحد من الرؤساء التنفيذيين للابتكار أهم التجارب في مجال الابتكار في جهته، من ثم يناقشها الأعضاء ويتبادلون وجهات النظر حولها، بحيث يمكن تطويرها والاستفادة منها في جهات أخرى، كما يتم في الوقت ذاته تبادل هذه الخبرات والتجارب عبر مجموعة خاصة بأعضاء الشبكة في "لينكدإن"، ومشاركة المقالات والأبحاث والدراسات ذات العلاقة.

وتشمل شبكة المبتكرين محاور عديدة أهمها، مناقشة فرص التطوير في الجهات، وعرض ومشاركة خطط الابتكار، ومناقشة الفعاليات، واستعراض أحدث الابتكارات حول العالم، وتنظيم الزيارات الميدانية للاطلاع على المشاريع والخدمات المبتكرة في الجهات الحكومية.

> أفكار مبتكرة .. قدرات مبتكرة .. ثقافة مبتكرة

ويهدف مركز محمد بن راشد للإبتكار الحكومي إلى تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار في مجالات العمل والإدارة الحكومية والخدمات، وإلى ترسيخ ثقافة الإبتكار في مختلف مجالات العمل الحكومي وتحويلها لعمل مؤسسي منظم، حيث يقوم نموذج عمل المركز على ثلاث أسس رئيسية هي: أفكار مبتكرة وقدرات مبتكرة و ثقافة مبتكرة.

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