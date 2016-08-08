قاتل عبيدة ينكر التهم المنسوبة له ويطلب احالته إلى لجنة طبية

أنكر قاتل الطفل عبية ، التهم الموجهة إليه ، مدعيا أنه يعاني من أمراض عقلية و نفسية ، مطالبا باحالته إلى لجنة طبية للتأكد من حالته .

وكانت جلسة محاكمة المتهم بقتل الطفل عبيدة في محكمة جنايات دبي قد بدأت صباح اليوم بطلب محامي الدفاع باستخدام كافة الأعذار المخففة للحكم.

فيما أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة له وادعى أنه يعاني من أمراض عقلية ونفسية، وطلب تحويله إلى لجنة طبية للتأكد من حالته النفسيه ، وأقر بوجود ملف لحالته النفسية في مستشفى راشد.

و انكر المتهم تواجده في منطقة الممزر وطلب التأكد من خلال كاميرات المراقبة، وأنه لا يتذكر شي من تفاصيل الحادثة.

كما أنكر أخذ عينه من دمه من قبل الطبيب الشرعي فيما أقر باخذ العينه فقط قبل دخوله للسجن.

وقال إنه في حاله ثبوت تورطه في القضية فانه يتحمل كافة العقوبات التي تصدر بحقه .

كما طلب المتهم بمخاطبة سفارة بلاده.

وقد حجزت المحكمة ملف القضية إلى تارريخ 15 / 8 /2016 للنطق بالحكم .