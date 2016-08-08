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انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية 18 أغسطس بالغردقة

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انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية 18 أغسطس بالغردقة انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية 18 أغسطس بالغردقة
أمل علام

تعقد الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية المؤتمر السنوى الصيفى"درما ايجيب 2016" بالتعاون مع الجمعية العالمية "للدرموسكوب" وذلك بمدينة الغردقة ،فى الفترة من 18 إلى 21 أغسطس برئاسة الدكتور صالح الشيمى أستاذ الأمراض الجلدية ،ورئيس أقسام الجلدية بجامعة للعلوم التكنولوجيا.

 

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد أستاذ الأمراض الجلدية بطب الأزهر سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر يناقش المستجدات فى علاج وتشخيص الأمراض الجلدية والطب التجميلى والتكميلى للجلد ،على مدى 4 أيام مع عقد ورش عمل يقوم بها أساتذة من جميع أنحاء العالم فى التشخيص من خلال الدرموسكوبى، وهووسيلة حديثة للتشخيص قد تغنى عن أخذ عينة من الجلد باستخدام الميكروسكوب، وكذلك يتم استخدامه للتفرقة بين أمراض الشعر المختلفة ،واستبعاد التساقط الطبيعى عن الأسباب المرضية، ويتم عقد ورش عمل للتدريب على حقن الخيوط الجراحية، والبوتكس والفيلرز ،وذلك فى مجال الطب التجميلى التكميلى للجلد .

 

وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد أنه سيتم عقد ورش عمل لمناقشة الجديد فى علاج حب الشباب والندب بالوجه ،وورش عمل  أخرى عن علاج الصدفية والبهاق هذا بالإضافة الى محاضرات مختلفة فى كل جديد فى علاج وتشخيص الامراض الجلدية المختلفة مثل الامراض الفقاعية وأمراض الحساسية والحساسية الوراثية والارتكاريا ووسائل العلاج، والعلاج الحديثة فى مجال العقم والأمراض التناسلية .

 

يشارك فى المؤتمر 700 طبيب من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الخبراء الأجانب المتخصصين فى الأمراض الجلدية والتجميل التكميلى.

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مصر 365

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