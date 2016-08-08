ريو 2016: العراق يسقط البرازيل في فخ التعادل والجزائر تودع

فيما نجح المنتخب العراقي في إسقاط نظيره البرازيلي بفخ التعادل السلبي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، ودعت الجزائر المسابقة بعد خسارة ثانية أمام الأرجنتين.

> نجح المنتخب العراقي في إحباط نيمار ورفاقه في المنتخب البرازيلي المضيف وأجبرهم بشكيمته واندفاعه على الاكتفاء بالتعادل صفر-صفر الأحد (السابع من آب/ أغسطس 2016) في العاصمة برازيليا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في مسابقة كرة القدم للرجال في اولمبياد ريو 2016.

وكان المنتخب المضيف قد بدأ مسعاه نحو ذهبيته الاولمبية الأولى بتعادل مخيب أيضاً ضد جنوب إفريقيا صفر-صفر، ثم عجز الأحد على ملعب "مانيه غارينشا" في التعامل مع الاندفاع والمشاكسة اللذين تميز بهما المنتخب العراقي.

وهذا التعادل أمام نيمار ورفاقه هو بنكهة الفوز بالنسبة للمنتخب العراقي الذي كان يستحق الانتصار في مباراته الأولى ضد الدنمارك نسبة إلى الفرص التي أهدرها لكنه اكتفى في النهاية بالتعادل صفر-صفر.

وكانت الدنمارك المستفيدة الأكبر في هذه الجولة، إذ تصدرت المجموعة بأربع نقاط بعد فوزها على جنوب إفريقيا بهدف سجله روبرت سكوف في الدقيقة 69.

وتقام الجولة الأخيرة الأربعاء حيث تلعب البرازيل مع الدنمارك في سلفادور دي باهيا، فيما يلتقي العراق في التوقيت ذاته مع جنوب إفريقيا في ساو باولو حيث سيكون أمام فرصة ذهبية للحصول على إحدى بطاقتي المجموعة وبلوغ ربع النهائي للمرة الثالثة بعد مشاركتيه الأولى عام 1996 والثانية عام 2004 عندما حل رابعاً، علما بأنه خرج من الدور الأول في مشاركتيه الآخريين عامي 1984 و1988.

وكما كان متوقعا ضغط المنتخب البرازيلي منذ البداية لكن دون فرص لان العراقيين عرفوا كيف يقفلون منطقتهم وكادوا يفاجئون أصحاب الضيافة في الدقيقة 12 لولا لم يقف القائم بوجه رأسية مهند كرار الذي وصلته الكرة من ضرغام إسماعيل.

وبدأ العراق يتحرك بعد هذه الفرصة وسدد امجد عطوان كرة صاروخية من خارج المنطقة علت العارضة بقليل (30) وردت البرازيل بكرة رأسية من نيمار مرت بجوار القائم الأيمن بعد عرضية من غابرييل (31)، ثم تدخل الحارس العراقي محمد حميد فرحان ليبعد الكرة من تحت العارضة إثر ركلة ركنية خادعة للبرازيليين (33).

وواصلت البرازيل انتفاضتها وكانت قريبة مجدداً من الوصول إلى الشباك بكرة رأسية من غابرييل جيزوس لكن محاولته مرت بجانب القائم الأيمن (40) ثم عاند الحظ أصحاب الضيافة بعدما ارتدت الكرة الصاروخية التي أطلقها ريناتو اغوستو من العارضة (44).

وبدأ الشوط الثاني بنفس سيناريو الأول، إذ نجح المنتخب العراقي بمشاكسته في تعطيل هجوم البرازيليين الذين انتظروا حتى الدقيقة 65 لتهديد مرمى العراق بتسديدة أرضية بعيدة من البديل لوان لكن الحارس لم يجد صعوبة في التعامل معها.

وضغط البرازيليون في الثواني الأخيرة التي امتدت لسبع دقائق إضافية لكن العراقيين حافظوا على رباطة جأشهم حتى صافرة النهاية وخرجوا بنقطة تاريخية.

خسارة ثانية

من جانب آخر خذل المنتخب الجزائري لكرة القدم الجماهير البرازيلية التي حضرت بالآلاف لمساندته وتشجيعه في مواجهة غريمها اللدود المنتخب الأرجنتيني وخسر الخضر أمام التانغو الأرجنتيني 1/2 مساء الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول لمسابقة كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية.

وعلى غرار المباراة الأولى، التي خسرها المنتخب الجزائري أمام هندوراس 2/3، تسببت الأخطاء الساذجة من حارس المرمى فريد شعال والدفاع في خسارة الخضر في لقاء التانغو الأرجنتيني على الاستاد الأولمبي بمدينة ريو دي جانيرو.

وبهذا ودع المنتخب الجزائري المسابقة رسمياً بغض النظر عن نتيجة مباراته الثالثة في المجموعة أمام نظيره البرتغالي حيث تراجع الخضر للمركز الرابع الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط ليصبح ثاني المنتخبات التي تودع البطولة رسميا بعدما سبقه منتخب فيجي من المجموعة الثالثة.

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث تعرض فيكتور كويستا قائد التانغو للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، كما طُرد أيوب عبد اللاي مدافع الخضر في الدقيقة 67.

ع.غ/ (آ ف ب، رويترز، د ب أ)

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