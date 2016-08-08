الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 26 32

مطروح 25 31

بورسعيد 26 32

دمياط 25 31

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 37

العريش 22 33

نخل 18 36

طابا 19 37

الطور 27 35

مرسى علم 28 40

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 31 39

رفح 22 33

كاترين 21 32

سيوة 23 37

المنيا 25 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 26 38

أبوسمبل 28 42

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

الأقصر 28 42

أسوان 29 43

شلاتين 29 40

حلايب 30 38

الوادى الجديد 26 41

قنا 27 41

نويبع 29 38

السلوم 23 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 41

المدينة 35 46

الرياض 33 45

المنامة 33 48

أبوظبى 31 44

الدوحة 32 42

الكويت 34 48

دمشق 17 38

بيروت 25 32

عمان 20 32

القدس 20 29

غزة 24 31

بغداد 26 44

مسقط 31 36

صنعاء 15 29

الخرطوم 26 37

طرابلس 23 29

تونس 22 31

الجزائر 18 26

الرباط 20 34

نواكشوط 25 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 30

اسطنبول 20 27

اسلام اباد 25 30

نيودلهى 29 33

جاكرتا 24 31

بكين 23 32

كوالامبور 25 34

طوكيو 27 33

أثينا 26 32

روما 20 32

باريس 12 24

مدريد 18 37

برلين 14 24

لندن 17 24

مونتريال 17 26

موسكو 18 32

نيويورك 22 31

واشنطن 23 33