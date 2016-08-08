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اليوم.. ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارة الطب الوقائى بـ"صحة جنوب سيناء"

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اليوم.. ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارة الطب الوقائى بـ"صحة جنوب سيناء" اليوم.. ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارة الطب الوقائى بـ"صحة جنوب سيناء"
جنوب سيناء - أحمد السيد

تنتهي اليوم الإثنين، الدورة التدريبية، التى تنظمها  إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بجنوب سيناء، لتدريب مديرى الوقائى والفرق الإشرافية بالمديرية والإدارات الصحية المتمثلة فى مراقبى التطعيمات، ومسئولي صحة البيئة وترصد الأمراض المعدية ، والأوبئة ، ومسئولى مكاتب الصحة.

 

وتهدف الدورة لتفعيل الزيارة الإشرافية للإدارات والوحدات، وتنشيط الترصد بالوحدات والمستشفيات، وإنشاء وحدات ترصد بجميع المستشفيات المركزية وزيادة عدد عينات المياه المأخوذة للتحليل والإشراف والمتابعة على عينات مراكز الغسيل الكلوى وكيفية متابعة الإجراءات لتلافى الملاحظات، والعمل بالإشارات الميكنة.

 

من جانبه، صرح الدكتور محمد على يوسف، مدير الطب الوقائى، بأن مثل هذه الدورات تساعد فى رفع كفاءة جميع العاملين وبالتالى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

 

 

 

 

 

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