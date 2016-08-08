تصدير أول شحنة دوائية من الصناعة الوطنية السودانية لدولة اليمن

أعلن وزير الصحة الاتحادى بالسودان بحر إدريس أبوقردة، أمس الأحد ،عن تصدير أول شحنة دوائية من الصناعة الوطنية إلى دولة اليمن ، من قبل مصنع أزال .

وأوضح أبو قردة خلال الاحتفال بتصدير الشحنة ،بمقر مصنع أزال اليوم ، أن الشحنة تضم ٢٢صنفا من الأدوية ومنها الخاصة بأمراض القلب والجهاز الهضمى والمضادات الحيوية والطفيليات، كاشفا عن طلبات من دولتى تشاد وموزمبيق لتصدير الأدوية الوطنية لهما، مؤكدا أن الدولة تبذل أقصى جهودها ، لتذليل كافة العقبات التى تعترض الصناعة الوطنية، عبر تدابير اقتصادية فاعلة .

ونوه بوجود ميزات تفضيلية للصناعة الوطنية للأدوية ،تتمثل فى تحديد مسار لتسجيل الدواء ،من قبل المجلس القومى للأدوية والسموم وإعطائها الأولوية.

ومن جانبه ،أكد محمد الحسن إمام الأمين العام للمجلس القومى للأدوية والسموم، أن تصدير الصناعة الوطنية الدوائية يسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد، كاشفا عن زيارات من قبل السلطات الرقابية والتفتيشية بعدد من الدول للمصانع المحلية ،كخطوة رسمية لتصدير الصناعات السودانية إليها ، وأن العديد من المصانع بدأت تسجيل أدويتها فى دول إثيوبيا وإرتريا وتشاد وأفريقيا الوسطى .

وبدوره، قال عبد الرحمن الشميرى مدير عام مصنع أزال ،أن المصنع قفزت منتجاته من ٧ أصناف إلى ٤٩ صنفا دوائيا ،ويسعى لتصل إلى ١٠٠ صنف ،مشيرا إلى أن المصنع شراكة بين عدة دول .