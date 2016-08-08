كرة يد في الأولمبياد - مصر تفرط في الفوز.. وتستسلم للخسارة أمام سلوفينيا

فرط منتخب مصر في فوز سهل على سلوفينيا في افتتاح مبارياته بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وخسر بنتيجة 27-26 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة منتخبات البرازيل وألمانيا والسويد وبولندا بجانب مصر وسلوفينيا.

وتقدمت مصر بفارق ثلاثة أهداف في أوقات كثيرة من المباراة، لكن سلوفينيا نجحت في العودة حتى انتهى الشوط الأول 15-15.

ورغم تألق أحمد الأحمر وكريم هنداوي وممدوح طه، إلا أن طرد محمد إبراهيم لاعب الدائرة حرم الفراعنة من جهوده.

وفي الشوط الثاني وصل التقدم لصالح مصر لثلاثة أهداف، لكن أكثر من إقصاء لمدة دقيقتين تسبب في عودة سلوفينيا.

وفي الثواني الأخيرة سجل منتخب سلوفينيا هدف التقدم 27 رغم التعادل المصري 26-26 ومع تبقي خمس ثوان لم ينجح الفراعنة في التعادل.

وتلعب مصر ضد السويد يوم الأربعاء المقبل في مباراة صعبة للغاية.