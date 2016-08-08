كرة يد في الأولمبياد - الأحمر: أضعنا فوزا كان في المتناول.. وسنسعى للتأهل

قال أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد إن فريقه أهدر فوزا كان في المتناول أمام سلوفينيا في افتتاح مباريات الفراعنة بأولمبياد ريو دي جانيرو.

وخسرت مصر بفارق هدف أمام سلوفينيا في مباراة شهدت تفوق الفراعنة في أغلب أوقاتها.

وأضاف الأحمر عقب المباراة عبر قناة beIN Sport: "المجموعة كلها صعبة، والفرق في مستوى متقارب.. كان مهما أن نفوز في البداية لكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف "حدثت أخطاء منّا وسوء توفيق لازمنا في الشوط الثاني.. لكن مباراة وانتهت ونركز في قادم المواعيد".

وتلعب مصر ضد السويد يوم الأربعاء المقبل في تمام الواحدة إلا 10 دقائق صباحا.

وأردف "الفوز كان في المتناول لكن كل مباراة سنركز فيها بمفردها، وهدفنا هو التأهل للدور التالي إن شاء الله".