أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد في الأولمبياد - الأحمر: أضعنا فوزا كان في المتناول.. وسنسعى للتأهل

Google+ Print
كرة يد في الأولمبياد - الأحمر: أضعنا فوزا كان في المتناول.. وسنسعى للتأهل كرة يد في الأولمبياد - الأحمر: أضعنا فوزا كان في المتناول.. وسنسعى للتأهل

قال أحمد الأحمر نجم منتخب لكرة اليد إن فريقه أهدر فوزا كان في المتناول أمام سلوفينيا في افتتاح مباريات الفراعنة بأولمبياد ريو دي جانيرو.

وخسرت مصر بفارق هدف أمام سلوفينيا في مباراة شهدت تفوق الفراعنة في أغلب أوقاتها.

وأضاف الأحمر عقب المباراة عبر قناة beIN Sport: "المجموعة كلها صعبة، والفرق في مستوى متقارب.. كان مهما أن نفوز في البداية لكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف "حدثت أخطاء منّا وسوء توفيق لازمنا في الشوط الثاني.. لكن مباراة وانتهت ونركز في قادم المواعيد".

وتلعب مصر ضد السويد يوم الأربعاء المقبل في تمام الواحدة إلا 10 دقائق صباحا.

وأردف "الفوز كان في المتناول لكن كل مباراة سنركز فيها بمفردها، وهدفنا هو التأهل للدور التالي إن شاء الله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر