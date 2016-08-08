أرقام في الجول - الزمالك والأهلي أمام علامات تاريخية في نهائي الكأس

بعد ساعتين على الأقل من انطلاق صافرة الحكم المجري ساندو زابو سيُعلن بطل كأس مصر في النسخة رقم 87.. إما الأهلي أو الزمالك، وكلاهما سيحقق أرقاما تاريخية بعد المباراة.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر في المواسم الثلاثة الأخيرة، بينما لم يتوج الأهلي بلقب منذ موسم 2006-2007.

ويستعرض FilGoal.com أرقام تاريخية ستتحقق بعد المباراة، في حالة:

1) فوز الزمالك

- فوز الزمالك سيكون هو الرابع على التوالي، وهو ما يتحقق لأول مرة في تاريخه بالبطولة منذ استحداث نظام ركلات الترجيح حالة التعادل.

فقد توج الزمالك بلقب كأس مصر من قبل أربعة أعوام متتالية في الفترة من 1956 وحتى 1960، لكن الثانية في موسم 1957-1958 كانت مناصفة مع الأهلي بعد تعادلهما سلبيا في الأولى و2-2 في الثانية.

وحال فوز الزمالك بلقب كأس مصر، سيحقق الجيل الحالي ما لم يحدث في تاريخ النادي الأبيض بالاستحواذ على الكأس أربعة سنوات متتالية (دون اقتسام أحدها مع الأهلي).

وتوج الزمالك بلقب الكأس في 2012-2013 ضد وادي دجلة بالفوز 3-0، و2013-2014 بإسقاط سموحة 1-0، و2014-2015 بانتصار بثنائية ضد غريمه التقليدي الأهلي.

- لم يحدث أن فاز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر عامين متتاليين، فقد التقى الغريمين ثلاث مرات من قبل في نهائيات متتالية لكأس مصر.

كان الأول في موسم 1930-1931 وفاز فيه الأهلي 4-1 وفي الموسم التالي فاز الزمالك 2-1.

والمرة الثانية كانت بداية من موسم 1941-1942 وحتى 1943-1944 وشهدت فوز الأهلي 3-0 ثم تعادلهما وتقاسم اللقب، ثم فوز الزمالك 6-0.

والمرة الثالثة كانت في موسمي 1951/52 و1952/53 وفاز الزمالك في النهائي الأول 2-0 وخسر الثاني 4-1.

أما الرابعة والأخيرة كانت في موسمي 2005-2006 و2006-2007 وانتهت المباراتين بفوز الأهلي 3-0 و4-3 في الوقت الإضافي.

وحال حقق الزمالك الفوز على الأهلي، سيحقق ذلك لأول مرة بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية بهدفي باسم مرسي.

- 10 مرات فقط في تاريخ الكرة المصرية توج الأهلي بلقب الدوري، وفاز الزمالك بكأس مصر.. وحال فوز الفريق الأبيض سيتكرر ذلك للمرة 11.

2) فوز الأهلي

- لم يفز الأهلي بكأس مصر منذ 2007.. تسع سنوات مرت ولم يتوج الأهلي بالبطولة التي جمعها 35 خسر فيها سبعة ألقاب وهو العدد الأكبر، لكنها ليست المدة الأطول.

فقد كانت أطول مدة لم يفز فيها الأهلي بكأس مصر هي 12 عاما خلال الفترة من 1968 وحتى 1978 بعد إلغاء المسابقة بسبب الحرب، وخسر النادي الأحمر بينها خمسة ألقاب.

فوز الأهلي سيجعله يستعيد لقبه الغائب، ويجمد مدة الانقطاع عند تسع سنوات.

- التقى الأهلي والزمالك 19 مرة في نهائي كأس مصر، فاز في تسعة وخسر سبعة وتعادلا في ثلاثة.. انتصار المارد الأحمر سيؤكد تفوقه في النهائي على الفارس الأبيض تاريخيا.

- حصد الأهلي لقب الدوري الموسم الحالي 2015-2016.. وأمامه فرصة لجمع الثنائية للمرة الـ12 في تاريخه، ويعود تاريخ آخر ثنائية حصدها الأهلي إلى موسم 2006-2007.

النتائج والإحصاء وفقا لموقع د. طارق السعيد