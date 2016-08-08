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غدا.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة طيران "شارتر" بولندية منذ 10 أشهر

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غدا.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة طيران "شارتر" بولندية منذ 10 أشهر غدا.. شرم الشيخ تستقبل أول رحلة طيران "شارتر" بولندية منذ 10 أشهر
جنوب سيناء - أحمد السيد

أكد إسلام نبيل، مدير مكتب تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، وصول أول طائرة "شارتر" قادمة من بولندا وعلى متنها 180 سائحا بولنديا الى مدينة شرم الشيخ، غدا الثلاثاء.

 

وتعد هذه أول رحلة طيران من بولندا منذ حادث الطائرة الروسية المكنوبة فى أكتوبر الماضى.

 

وقال نبيل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الرحلة قادمة من مدينة وارسو وكاتوفيستا وتصل الساعة ١٠ مساء مطار شرم الشيخ، وسوف تستأنف رحلاتها أسبوعيا حتى نهاية الموسم السياحى، لافتا إلى أن معدلات الإقبال على الحجز بفنادق شرم الشيخ فى تزايد مستمر، وهناك توقعات أن تتزيد أعداد السائحين البولنديين فى الفترة المقبلة.

 

يذكر أن بولندا إحدى الدول الهامة فى جلب السائحين لشرم الشيخ، حيث أنه عام 2014 وصل إجمالى عدد السائحين من بولند 106 آلاف سائح إلى .

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مصر 365

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