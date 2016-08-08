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أحمد كريمة يعلن تنظيم مؤتمر للتقريب بين السنة والشيعة نهاية أغسطس

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أحمد كريمة يعلن تنظيم مؤتمر للتقريب بين السنة والشيعة نهاية أغسطس أحمد كريمة يعلن تنظيم مؤتمر للتقريب بين السنة والشيعة نهاية أغسطس
كتب كامل كامل

أعلن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، تنظيم مؤتمر نهاية الشهر الحالى لتقريب بين المذاهب الإسلامية وعلى رأسها السنة والشيعة.

 

وقال "كريمة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" سننظم نهاية الشهر مؤتمر الإخاء الإسلامى والتقريب بين المذهب وسيكون محصورا على حضور عدد من علماء الأزهر والأوقاف وشخصيات عامة بمصر ولم ندع له طوائف أخرى أو مذاهب من خارج لعدم وجود إمكانيات لذلك".

 

وأضاف:" سيكون فى هذا المؤتمر الإخاء والمودة مع مسيحى مصر، كما سيشمل هذا المؤتمر بواعث التقريب الإسلامى ووسائله ومعالمه وإعلان الإخاء الاسلامى".

 

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مصر 365

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