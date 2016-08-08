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5 علامات تحذيرية تدل على إصابتك بالتدهور الإدراكى المعتدل

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5 علامات تحذيرية تدل على إصابتك بالتدهور الإدراكى المعتدل 5 علامات تحذيرية تدل على إصابتك بالتدهور الإدراكى المعتدل
آلاء الفقى

وفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "healthy-holistic-living "، فإن الضعف الإدراكى المعتدل هو انخفاض طفيف فى القدرات المعرفية ، وفى حال عدم تلقى العلاج فى الوقت المناسب قد يزيد من خطر الإصابة بألزهايمر، فى بعض الحالات من الطبيعى أن يكون هناك صعوبة فى تذكر كلمة مناسبة، لكن إذا تعرضت لنسيان الكلمات فى كثير من الأحيان وتكرار العبارات والقصص أثناء الحديث، فهذا دليل على وجود مشكلة بالإدراك .

 

وفى هذا السياق حذر التقرير من ظهور بعض العلامات التحذيرية التى تدل على الإصابة بالتدهور الإدراكى المعتدل، والتى فى حال ظهورها يتطلب الأمر  اللجوء للطبيب المتخصص على الفور وتلقى المساعدة  وتتضمن هذه العلامات الآتى :

1.صعوبة فى أداء المهام اليومية مثل دفع الفواتير أو الاهتمام بالنظافة الشخصية .

2. وجود صعوبة فى اختيار أشياء يفضلها.

3. تغيرات فى الشخصية وفقدان الاهتمام فى الأنشطة التى كانت مفضلة لديه .

4. عدم القدرة فى التعرف على الوجوه والأشياء المألوفة .

5. عدم التركيز فى أى شىء وعدم القدرة على تذكر المواقف أو مكان وضع المفاتيح الخاصة بك.  

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