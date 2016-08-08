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7 خطوات لتمارين النوروبيكس لتحسين التركيز والنشاط العقلى

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7 خطوات لتمارين النوروبيكس لتحسين التركيز والنشاط العقلى 7 خطوات لتمارين النوروبيكس لتحسين التركيز والنشاط العقلى

 فى الوقت الحالى أصبحت التكنولوجيا هى الوسيلة الوحيدة التى يعتمد عليها الكثير منا سواء فى المنزل أو الحياة العملية، مما أدى ذلك إلى  عدم القدرة على التركيز والتفكير بشكل جيد.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthy-holistic-living"، أن استخدام التكنولوجيا أدت إلى بطء  التفكير وعدم القدرة على التركيز والنسيان بشكل كبير، لكن  وجد أن من الممكن  التغلب على هذه المشاكل باتباع التمارين التى تسمى "النوروبيكس" والتى تساعد على نشاط العقل والقدرة على التركيز والتفكير بشكل جيد، مما يتضمن هذا التمرين الآتى:

1.   حاول القيام ببعض النشاطات التى يتم فيها استخدام اليدين، بدلا من مسك الموبايل لفترات طويلة، مما يؤثر على معصم اليدين وتشنج العضلات .

2.   النظر على مختلف الألوان المحيطة بك،  لأنها تحفز مركز الرؤية فى الدماغ .

3.   الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية، فهى من أفضل الوسائل التى تعمل على تعزيز الخلايا العصبية فى الدماغ .

4.   محاولة حل الكلمات المتقاطعة:لأن الألغاز   وسيلة مؤكدة لنجاح عمل الخلايا العصبية بشكل جيد .

5.   المشى حافى القدمين: يساعد على تعزيز العقل والتفكير بشكل أكثر قوة .

6.     تناول الأطعمة الصحية، التى تعمل على تعزيز الوظائف المعرفية فى الدماغ والتفكير بشكل جيد.

7.مشاهدة أفلام كوميدية: تساعد فى إفراز هرمون الدوبامين فى الدماغ وهو عنصر أساسى للذاكرة والتركيز والانتباه . 

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