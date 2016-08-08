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76 مليون طن حبوب وأسمدة وغازات تعبر القناة الجديدة خلال الربع الأول من 2016

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76 مليون طن حبوب وأسمدة وغازات تعبر القناة الجديدة خلال الربع الأول من 2016 76 مليون طن حبوب وأسمدة وغازات تعبر القناة الجديدة خلال الربع الأول من 2016
الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس من اتجاه الجنوب "القناه الجديدة"، شهد عبور 76 مليون و141 ألف طن أصناف مختلفة، ما بين حبوب وأسمدة معدنية وكيماويات وغازات طبيعية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس من هذا العام.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة الجديدة  شهدت خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2016 عبور مليون و928 ألف طن غازات طبيعية، بينما عبرت 9 مليون و357 ألف طن حبوب، ومليون و224 ألف طن أسمدة معدنية، و2 مليون و249 ألف طن معادن مصنعة، و2 مليون و69 ألف طن كيماويات.

 

وأشارت التقارير إلى ان القناة الجديدة  شهدت خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2016، عبور 225 ألف طن فحم، و160 ألف طن مواد غذائية، و854 ألف طن آلات وأجزائها، و6 ملايين و921 ألف طن خامات معدنية، و534 ألف طن نباتات زينة، و790 ألف طن زيوت نباتية، و48 مليون و762 ألف طن بضائع فى حاويات، ومليون و28 ألف طن مواد أخرى

 

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