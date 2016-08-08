انتشار الأوناش والخدمات المرورية بمحيط أعمال تطوير كوبرى الجيزة المعدنى

عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء طارق حجاج مدير المرور، من انتشار الأوناش والخدمات المرورية المرحلة السابعة لأعمال تطوير كوبرى الجيزة المعدنى بتغير طبقة الايبوكسى لمنع انزلاق السيارات من أعلى الكوبرى، تحت إشراف مديرية الطرق بالجيزة وتنفيذ شركة المقاولون العرب، ما يستدعى إجراء عملية غلق جزئى للكوبرى لمدة 15 يومًا، لأعمال الصيانة دون إجراء أى تحويلات مرورية وانتشرت الخدمات لملاحظة الحركة المرورية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تغيير طبقة الايبوكسى وأعمال التطوير مستمرة لحين انتهاء المدة المحددة لها وتكون الأعمال ما بين منزل شارع مراد ومنزل الجامعة بطول 65 مترا لعدد 2 باكية بعرض 3,50 متر، مما يستلزم غلق جزء من جسم الكوبرى الانتهاء من تلك الأعمال التى تكون ضمن مبادرة حلوة يا بلدى برعاية اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة لتطوير المحاور.

وأوضح المصدر أن إدارة التخطيط والبحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة ستشرف على تلك الإعمال وتدعيم الخدمات المرورية بالمعدات والأدوات اللازمة مع وضع العلامات الإرشادية و اللوحات التحذيرية والمخاريط والأدوات اللازمة لإرشاد المواطنين وتوعيتهم لتفادى منطقة الأعمال وتواجد الخدمات المرورية، وذلك لعدم التأثير على الحركة المرورية.