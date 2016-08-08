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قوات الأمن بالبحيرة تحبط محاولة 13 شخصا للهجرة غير الشرعية

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قوات الأمن بالبحيرة تحبط محاولة 13 شخصا للهجرة غير الشرعية قوات الأمن بالبحيرة تحبط محاولة 13 شخصا للهجرة غير الشرعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، من إحباط محاولة 13 شخصا للهجرة غير شرعية فى كمين بناحية قرية الفقى بالطريق الزراعى السريع دائرة مركز شرطة كفر الدوار .

وتمكن ضباط كمين العمياء المتحرك والقوة المرافقة من ضبط الأتوبيس رقم ق ب س 6941 قيادة " س ع س " سائق ومقيم طنان - قليوب قليوبية وبداخله 13 مصريا من محافظات " الشرقية ، الغربية ، الدقهلية "

بسؤالهم قرروا بالاتفاق مع شخص يدعى " م أ " المقيم ميت غمر دقهلية لتوصيلهم لمدينة رشيد لاستقلالهم إحدى المراكب لتسفيرهم لدولة إيطاليا عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط مقابل مبلغ 25 ألف جنيه لكل منهم .

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة .

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مصر 365