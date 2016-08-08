تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 26 طن عسل أبيض داخل مركز تعبئة بدون ترخيص بالبحيرة

شن رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مركز تعبئة عسل أبيض بدون ترخيص، كائن مدينة إدكو لإدارته المركز بدون ترخيص، وضبط 26.290طن عسل أبيض، وتحرر المحضر اللازم .

كما تم ضبط صاحب محل لبيع الحديد والبويات كائن مدينة إدكو لحيازته وعرضه للبيع 38 قطعة معدات حدادة مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

كما تم ضبط صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات كائن مدينة بدر ... لحيازته 100 لتر بنزين لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .