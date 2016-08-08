أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 26 طن عسل أبيض داخل مركز تعبئة بدون ترخيص بالبحيرة

Google+ Print
ضبط 26 طن عسل أبيض داخل مركز تعبئة بدون ترخيص بالبحيرة ضبط 26 طن عسل أبيض داخل مركز تعبئة بدون ترخيص بالبحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 26 طن عسل أبيض داخل مركز تعبئة بدون ترخيص بالبحيرة

 

شن رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط  صاحب مركز تعبئة عسل أبيض بدون ترخيص، كائن مدينة إدكو لإدارته المركز بدون ترخيص، وضبط 26.290طن عسل أبيض، وتحرر المحضر اللازم .

كما تم ضبط صاحب محل لبيع الحديد والبويات كائن مدينة إدكو لحيازته وعرضه للبيع 38  قطعة معدات حدادة مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

كما تم ضبط  صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات كائن مدينة بدر ... لحيازته 100  لتر بنزين لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم . 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه