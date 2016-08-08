"الحماية المدنية" تسيطر على حريق سوق مارينا 2 بالساحل الشمالى

تكمنت قوات الحماية المدنية بمنتجع مارينا، من السيطرة على حريق نشب بـ 3 محلات تجارية أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناقات.

كان مستشفى العلمين المركزى بالساحل الشمالى، استقبل 5 أشخاص إثر إصابتهم باختناقات فى الحريق الذى نشب بمدخل السوق التجارى بمارينا 2، نقلتهم سيارات الإسعاف، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمحلات والمبانى المجاورة.

وأكد اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، أنه انتقل لمكان الحريق فور الإبلاغ وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة النيران التى اندلعت بمدخل السوق التجارى بمارينا 2 بالساحل الشمالى، ولم يسفر عن الحادث أى وفيات.