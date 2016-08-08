أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق سوق مارينا 2 بالساحل الشمالى

Google+ Print
"الحماية المدنية" تسيطر على حريق سوق مارينا 2 بالساحل الشمالى "الحماية المدنية" تسيطر على حريق سوق مارينا 2 بالساحل الشمالى
مطروح حسن مشالى

تكمنت قوات الحماية المدنية بمنتجع مارينا، من السيطرة على حريق نشب بـ 3 محلات تجارية أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناقات.

كان مستشفى العلمين المركزى بالساحل الشمالى، استقبل 5 أشخاص إثر إصابتهم باختناقات فى الحريق الذى نشب بمدخل السوق التجارى بمارينا 2، نقلتهم سيارات الإسعاف، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمحلات والمبانى المجاورة.

وأكد اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، أنه انتقل لمكان الحريق فور الإبلاغ وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة النيران التى اندلعت بمدخل السوق التجارى بمارينا 2 بالساحل الشمالى، ولم يسفر عن الحادث أى وفيات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365