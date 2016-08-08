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مدير الإنتربول السابق يطالب بمنح هاربى الإخوان مهلة للعودة أو مصادرة أموالهم

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مدير الإنتربول السابق يطالب بمنح هاربى الإخوان مهلة للعودة أو مصادرة أموالهم مدير الإنتربول السابق يطالب بمنح هاربى الإخوان مهلة للعودة أو مصادرة أموالهم
كتب إبراهيم حسان

أكد اللواء محمد إبراهيم، مدير الإنتربول المصرى السابق وعضو الانتربول الدولى سابقًا، أن كل من يتبع جماعة الإخوان الإرهابية صدر ضده أمر من النيابة أو مطلوب أمام القضاء المصرى بصفة عامة، وضع على "النشرة الحمراء" فى الانتربول المصرى.

 

وأشار "إبراهيم"، فى تصريحات إعلامية، إلى أن "النشرة الحمراء" وُزعت على جميع الدول، من أجل تسليم المجرمين لمصر،  مطالبا مجلس النواب بضرورة التحرك داخل دول أوروبا فى تلك القضية، متسائلاً:"ما هو المانع أن يصدر مجلس النواب قانونا يعلن فيه كافة الأسماء الهاربة فى الخارج، ومنحه مهلة زمنية محددة من أجل العودة إلى ، وإلا مصادرة ممتلكات الشخص فى مصر".

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مصر 365

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