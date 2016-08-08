إبراهيم الحكمي احتفل بزفافه أمس وهذا ما كشفه لـ"سيدتي نت"

دخل الفنان إبراهيم الحكمي ليلة أمس القفص الذهبي، بحضور عائلي احتضنته مدينة جدة، وخص الحكمي "سيدتي نت" بتصريح عبّر خلاله عن سعادته، مؤكداً أن هذه الخطوة انتظرها منذ زمن طويل، طالباً من محبيه الدعاء له بالتوفيق والحياة السعيدة.

وعن تأثير الحياة الجديدة على حضوره الفني قال: "بلا شك أن الزواج يعني الاستقرار، والاستقرار يعني الحضور بشكل أفضل، مبيناً أنه أجّل نشاطه الفني والتحضير للألبوم الجديد إلى بعد انتهاء شهر العسل، وأضاف: في السابق كنت أتخذ قراراتي بشكل فردي، ولكن الآن ستصبح زوجتي أشبه بالمستشارة الفنية بالنسبة لاختياراتي القادمة، واعداً الجمهور بأن ألبوم ما بعد الزواج سيكون أفضل من سابقه، ويكون مرضياً لجميع الأذواق.

وعند سؤاله عن خشيته من عودة السمنة بعد الزواج قال ضاحكاً: ليش لا، بالعكس أي إنسان بعد دخوله القفص الذهبي يكون لديه اهتمام أكبر بالجانب الصحي ومواعيد العمل والنوم، ويكون أكثر التزاماً من السابق، مضيفاً بضحكة عالية: سأكسر روتين الأكل والالتزام خلال فترة شهر العسل، وأظن أن ذلك من حقي، مبيناً أنه تعود الغناء في المناسبات السعيدة خلال الأعوام الماضية، وفي ليلة زفافه لم يغن أمام الحضور رغم أن الفكرة كانت تستهويه في الماضي وفكر بها.

قريباً صور خاصة من زواج الحكمي تابعوها في "سيدتي نت".