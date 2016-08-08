الشيخ مازحا: مارتن يول عرض علي الزواج من ابنته

أكد أحمد الشيخ صانع ألعاب المقاصة المعار من الأهلي أن علاقته جيدة للغاية بالمدرب الهولندي مارتن يول.

وصرح الشيخ خلال استضافته بقناة صدى البلد: "يول كان دائم الإشادة بي، ويؤكد أنني أتدرب بجدية داخل الملعب، وأنني شخصية محترمة خارجه، لدرجة أنه قال لي لدي استعداد لأن تتزوج ابنتي".

وأضاف: "يول مدرب قوي، فلا يمكن لمدرب ضعيف أن يتولى مسئولية الأهلي، ونصحني بالانتقال لناد آخر للحصول على فرصة أكبر في المشاركة".

وواصل: "إبلاغي بالرحيل جاء بالصدفة، ولكن تم الاتفاق على تأجيل الأمر بعد خوض مباراة الوداد البيضاوي بالمغرب".

واختتم: "طلبت من مسئولي النادي حرية اختيار النادي الذي ألعب له في الموسم الجديد، بعدما تم ربط اسمي بالانتقال إلى أكثر من ناد".

ورحل أحمد الشيخ عن صفوف الأهلي معارًا إلى المقاصة بعد موسم واحد فقط من انضمامه من نفس النادي مقابل 8.5 مليون جنيه.