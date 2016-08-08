الشيخ يبرر فشل تجربته مع الأهلي

"لم أخطأ ولم أندم على قراري بالانتقال إلى الأهلي"، هكذا بدأ أحمد الشيخ الحديث عن مشواره القصير مع القلعة الحمراء، وإعارته إلى مصر للمقاصة بعد موسم واحد فقط.

وقال اللاعب الشاب: "اخترت الأهلي، وكنت أسعى لإثبات قدراتي للجماهير، ولكن الحظ لم يحالفني، وأحاول العودة مجددا".

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "لا يمكن الندم على انضمامي للأهلي، لأنني استفدت بأمور عديدة بعيدة عن اللعب، يكفيني حب الجماهير، وسأثبت لهم أنني أستحق العودة".

واستطرد: "الظروف لم تساعدني، خاصة بالنسبة لتغيير المدربين، ولم أحصل على فرصة كافية، ولكن كل شيء نصيب".

وأوضح: "بدأت مشواري مع بيسيرو، الذي تولى المسئولية قبل انطلاق الدوري بثلاثة أيام، حيث اعتمد على نفس تشكيل لقاء السوبر في المراحل الأولى من الدوري".

وواصل: "تكلمت مع بيسيرو حول ما ينقصني للعب، وأكد لي أنني أتدرب جيدا، ولكن لا يمكن تغيير التشكيل".

واختتم أحمد الشيخ: "ونفس الأمر تكرر مع زيزو ثم مارتن يول، لذا قررت التفكير في خطوة أخرى، لأنني لن أتقبل الابتعاد عن المباريات أكثر من ذلك".

يذكر أن أحمد الشيخ شارك لدقائق معدودة للغاية في مباريات الدوري، وسجل للأهلي 3 أهداف بمرمى ديروط في كأس مصر، وفي اللقاء الودي أمام روما.