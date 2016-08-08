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الشيخ: فضلت عرض المقاصة ' الأقل ماليا ' على 5 عروض؟

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الشيخ: فضلت عرض المقاصة ' الأقل ماليا ' على 5 عروض؟ الشيخ: فضلت عرض المقاصة ' الأقل ماليا ' على 5 عروض؟

فضل أحمد الشيخ لاعب الأهلي العودة مجددًا إلى ناديه القديم للمقاصة على سبيل الإعارة عن عدة عروض أخرى تلقاها.

وأوضح الشيخ: "وصلني عدة عروض من الإسماعيلي والمصري ودجلة والاتحاد والمصري، إضافة إلى عرض آخر خليجي غير مناسب".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد): "أحترم كل هذه الأندية، ولكن اخترت المقاصة لأسباب نفسية، إضافة إلى أن مدربه إيهاب جلال قادر على إعادتي مجددًا، وإشراكي بشكل أكبر في المباريات".

وتابع: "عرض المقاصة الأقل ماديًا، إلا أن إيهاب جلال له الفضل علي في ضمي من تليفونات بني سويف، ومنحي فرصة للعب في الدوري الممتاز".

وقال: "كما أنه يجيد التعامل مع اللاعبين الشباب، وإخراج أفضل ما لديهم، فالكل شاهد انضمام محمد مسعد ومحمود عبد العاطي (دونجا) وحسني فتحي للزمالك و محمد (ميدو) جابر للأهلي بعد موسم واحد فقط تحت قيادة إيهاب جلال".

وأتم أحمد الشيخ: "أتمنى أن ينافس المقاصة على لقب الدوري الموسم المقبل، رغم رحيل عدة لاعبين، ولكن إيهاب جلال قادر على صنع فريق جديد، إضافىة إلى استمرار عناصر الخبرة هشام محمد وهاني سعيد، وأحمد داوودا، فهم لاعبون مميزون للغاية".

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