الشيخ يستعيد كواليس التراجع عن الانضمام للزمالك

استعاد أحمد الشيخ لاعب مصر للمقاصة بعض ذكريات الضجة التي أثيرت بين الأهلي والزمالك للصراع على ضمه صيف العام الماضي 2015.

وقال الشيخ: "بالفعل كنت قريبًا للغاية من الانضمام للزمالك، المفاوضات بدأت معي في يناير عبر عضو مجلس إدارته أحمد سليمان، ووقعت على عقود".

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "وبعد شهرين تعرضت لإصابة أبعدتني 3 أشهر، وطوال هذه المدة لم أتلق اتصالا أو أجد اهتمامًا من مسؤولي الزمالك، وعلمت أنهم صرفوا النظر عن ضمي".

وتابع: "هنا دخل النادي الأهلي، وتفاوض مع المقاصة للتعاقد معي، وأبلغت مسئولوه بأنني بالفعل وقعت للزمالك، لأنني تربيت منذ صغري على الصدق، فهو ينجي من أي شيء".

وواصل: "هنا ظهرت عقود توقيعي للزمالك فجأة، رغم أن أحمد سليمان قد وعدني في البداية بإعادة العقود لي في أي وقت، مع العلم أنني لم أتقاضى أي أموال من الزمالك".

واستطرد اللاعب الشاب: "الضجة المثارة حولي، وتهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري، كان ضغوط كبيرة للغاية تعرضت لها قبل بداية مشواري مع الفريق".

وبسؤاله عن التأثر بالاهتمام بشكله على حساب التركيز في التدريبات، اختتم الشيخ: "من الطبيعي أن أي إنسان يهتم بشكله، فالله جميل يحب الجمال، ولكن لا علاقة لذلك بتركيزي في التدريبات، بل أنني ملتزم، ولا أسهر وأنام يوميًا الساعة 12".