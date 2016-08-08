بلدية غرب الدمام تفتح خمس حدائق وتكثف زراعة الزهور الصيفية

افتتحت بلدية غرب الدمام، خمس حدائق في نطاق المنطقة، خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري، ليصل إجمالي عدد الحدائق والساحات في منطقة غرب الدمام 80 حديقة وساحة، فيما قامت إدارة التحسين والتجميل في البلدية بتكثيف زراعة الزهور الصيفية، لتغطية جميع جنبات الشوارع والساحات والحدائق العامة والكباري وتزين المسطحات الخضراء في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس بن محمد العريج أن إدارة التحسين والتجميل قامت بافتتاح خمس حدائق خلال الربع الحالي من العام الهجري الجاري، بمساحة إجمالية بلغت٢٨٥٠٠متر، موزعة بين الأحياء (الفيحاء، الضاحية، وطيبة) وذلك ضمن إنجازات البلدية في الاهتمام بتطوير الحدائق والساحات وتشجير الطرق الرئيسية والصيانة الدورية لهم.

وأضاف العريج: تم افتتاح حديقة وساحتين في منطقة الضاحية غرب الدمام، اضافة إلى ساحة الرخاء في منطقة الفيحاء وساحة الشهداء في منطقة طيبة، ليكون إجمالي عدد الحدائق والساحات في نطاق غرب الدمام 80 حديقة وساحة، مشيرا إلى أنه تم الرفع بإنشاء حدائق جديدة للإدارة المختصة، كخطة مستقبلة لإنشاء حدائق جديدة بالأحياء.

وقال العريج: تم أيضا تكثيف زراعة الزهور في الجزر الوسطية والجانبية والمثلثات والشوارع الرئيسية والحدائق والساحات، حيث وصلت أعداد الزهور الى 500 ألف زهرة صيفية بأنواع مختلفة، منها (أرمنتس، و فنكا بلدي،عنبر كشمير، فنكا هايبرد).

وأكد العريج على الاهتمام بتطوير الحدائق والساحات وتشجير الطرق الرئيسية والصيانة الدورية، مشيراً إلى قيام البلدية بتكثيف الصيانة الدورية من قص المسطحات وتركيب النخيل، وتقليم الأشجار، إضافة إلى استبدال الأجزاء التالفة لألعاب الأطفال في حوالي ٨٠ حديقة و٤٠ شارعاً وموقعاً.