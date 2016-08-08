جامعة الملك خالد وسجون عسير تشكلان لجنة لتدريب النزلاء والعاملين في السجون

-شكلت جامعة الملك خالد وإدارة سجون منطقة عسير، لجنة من الجهتين، بهدف وضع خطة لعموم البرامج التعليمية والتدريبية في سجون منطقة عسير، حيث جاءت على مستويين: المستوى الأول خاص بالنزلاء، فيما اختص المستوى الثاني بتدريب العاملين في قطاع السجون.

جاء ذلك خلال استقبال مدير الجامعة أ. د. فالح السلمي، بمكتبه مدير السجون بمنطقة عسير، العميد مبارك السليس، ومدير التأهيل والإصلاح العقيد محمد الشهراني، ومساعد مدير سجن أبها المقدم محمد الأحمري، ومدير العلاقات والإعلام بسجون عسير والمشرف على أعمال الرعاية الاجتماعية والنفسية جمعان أبوهبشه.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إشراك وحدة التوعية الفكرية بالجامعة في تلك البرامج، حيث تعنى الوحدة بكافة الجوانب الدينية والفكرية التي تهم الجامعة والمجتمع، ووضع وتنفيذ البرامج التي تعالج الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة في سجون المنطقة. يذكر بأن الزيارة تطرقت لدور الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال تقديمها للعديد من البرامج، والدورات التدريبية، والمحاضرات التي تهم النزلاء وتفيدهم في حياتهم الأسرية والعملية، وتكسبهم المهارات لكي يتغلبوا على صعوبات التكيف مع المجتمع، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً وشرعياً.