هيئة التخصصات تعتمد برامج صحية في عدد من الجهات التعليمية

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلال اللجنة المركزية لاعتماد البرامج الصحية عدداً من البرامج الصحية في عدد من الجهات الصحية والتعليمية.

حيث تم اعتماد برنامج "ماجستير التمريض تخصص قبالة" بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني بالرياض، وبرنامج "ديناميكية المثانة" بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، كما تم اعتماد برنامج "دبلوم فني التمريض" بمعهد التمريض بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، وبرنامج "الدبلوم العالي للعلاج الطبيعي" بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، بالإضافة إلى اعتماد برنامج "المساعدين الإكلينيكيين في مجال طب العيون" بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وأشارت الهيئة إلى أهمية اعتماد البرامج الصحية في كافة المنشآت الصحية والتعليمية، لضمان جودة مخرجات تلك البرامج والتأكد من توافقها مع الاسس والمعايير التي وضعتها الهيئة لتصنيف حملة الشهادات الصحية. وتقوم الهيئة من خلال إدارة اعتماد البرامج بوضع ضوابط وقواعد محكمة لعملية اعتماد البرامج التأهیلیة والتطويرية وتكون ملزمة لجمیع الجهات الراغبة بتنفیذ برامج لها في المجال الصحي، وتهدف الهيئة من ذلك تحقيق أفضل مستوى لهذه البرامج وفقًا للمعاییر الدولیة المعتمدة ووفق الاحتیاجات الوطنیة.