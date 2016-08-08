أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

هيئة التخصصات تعتمد برامج صحية في عدد من الجهات التعليمية

Google+ Print

اعتمدت الهيئة للتخصصات الصحية من خلال اللجنة المركزية لاعتماد البرامج الصحية عدداً من البرامج الصحية في عدد من الجهات الصحية والتعليمية.

حيث تم اعتماد برنامج "ماجستير التمريض تخصص قبالة" بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني بالرياض، وبرنامج "ديناميكية المثانة" بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، كما تم اعتماد برنامج "دبلوم فني التمريض" بمعهد التمريض بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، وبرنامج "الدبلوم العالي للعلاج الطبيعي" بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية  بالظهران،  بالإضافة إلى اعتماد برنامج "المساعدين الإكلينيكيين في مجال طب العيون" بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وأشارت الهيئة إلى أهمية اعتماد البرامج الصحية في كافة المنشآت الصحية والتعليمية، لضمان جودة مخرجات تلك البرامج والتأكد من توافقها مع الاسس والمعايير التي وضعتها الهيئة لتصنيف حملة الشهادات الصحية. وتقوم الهيئة من خلال إدارة اعتماد البرامج بوضع ضوابط وقواعد محكمة لعملية اعتماد البرامج التأهیلیة والتطويرية وتكون ملزمة لجمیع الجهات الراغبة بتنفیذ برامج لها في المجال الصحي، وتهدف الهيئة من ذلك تحقيق أفضل مستوى لهذه البرامج وفقًا للمعاییر الدولیة المعتمدة ووفق الاحتیاجات الوطنیة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة