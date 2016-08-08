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اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية تعقد اجتماعها الأول

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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الاشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية للبرنامج برئاسة وكيل الإمارة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان وعضويه الجهات المعنية بالتوطين بالمنطقة. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول امس في ديوان الأمارة بمدينة بريدة، وتم استعراض أهداف البرنامج ومهامه ومحاور عمله وكذلك مهام اللجنة التنفيذية وآليات عملها.

يأتي ذلك حرصاً من سمو أمير المنطقة على المسارعة في تفعيل عمل البرنامج لتحقيق أهدافه المرجوة في توطين الوظائف بالمنطقة، وتعزيز العمل مع القطاعات المعنية بالتوطين بالمنطقة بما يخدم الشباب من الجنسين.

يذكر أن برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم تم تدشينه واطلاقه من لدن سمو أمير منطقة القصيم، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كأول برنامج بالمملكة يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، ومجابهة الانكشاف المهني لتثبيت رصيد الامان المهني بسوق العمل السعودي، وتصحيح المسار الرعوي إلى المسار التنموي.

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