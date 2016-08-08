«جنودنا أبطال الثغور».. مبادرة من أندية الرياض لدعم الجنود البواسل

إحدى الطالبات تشارك بنشيد عن الوطن

اطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برنامج "جنودنا ابطال الثغور" اشتمل على العديد من الفعاليات من اهمها وسم على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان #جنودناابطالالثغور واصدار فيلم يشيد بدور جنودنا البواسل على اليوتيوب.

وقالت مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية د. نجلاء الزامل ان الوسم يأتي استشعارا للمسؤولية الاجتماعية تجاه جنود الوطن البواسل، وامتنانا لتضحياتهم العظيمة لخدمة الوطن والمواطن، حيث فعلت الأندية العديد من الأنشطة والفعاليات من مسابقات ولقاءات توعوية للحديث عن جهود جنودنا حماة الوطن، وتكثيف الدعاء لهم بالنصر على الأعداء، مضيفة أن الوسم لقي تفاعلا نشطا من قبل مستخدمي تويتر، عبر عبارات الدعاء والثناء لجهودهم في الذود عن حياض الوطن.

من جهتها، ذكرت مديرة نشاط الطالبات ميسون السويلم، أن مبادرة جنودنا أبطال الثغور انطلقت في جميع الأندية الموسمية، تقديراً لما يبذله جنودنا من تضحيات بأنفسهم دفاعا عن الوطن وحدوده ومقدساته ومقدراته، مضيفة أن المبادرة تعزز لدى الطالبات وجميع أفراد المجتمع أن الدفاع عن الوطن واجب، ويساهم في التأكيد على اللحمة الوطنية وحماية وطننا الغالي.

واشارت مشرفة نشاط الطالبات نوف العتيبي ان المبادرة تضم العديد من الفعاليات، من ضمنها الفيلم الذي قامت بكتابة نصه سعيدة بالحارث وفكرة وتنفيذ طرفة المقبل، كما سيكون هناك مسابقات ومعارض تحكي عن دور الجنود المدافعين عن الوطن، واردفت ان الطالبات الملتحقات بالأندية الموسمية وجهن رسائل شكر لأبطال الوطن بعبارات رائعة ورسوم جميلة، كما تقدم فريق من نادي سودة بنت زمعة الموسمي، بقيادة مديرة النادي سارة التويجري والطالبات، بالذهاب وتقديم العزاء لأسرة الشهيد محمد الحسن، كما تضمنت الأنشطة مشاركة من بعض أبناء الشهداء والمرابطين على الحد الجنوبي.

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