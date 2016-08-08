محامى الشوبكى: رئيس البرلمان قد يواجه الحبس والعزل من منصبه

قال عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إن البرلمان لم يحترم الدستور بشأن الحكم الصادر بحق موكله، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الجادة فى تنفيذ الحكم وإنما جرت مماطلات وتمييع فى تنفيذ الحكم.

وأشار محامى الشوبكى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv" ، إلى أن امتناع البرلمان عن تطبيق الحكم النهائى البات يمثل جريمة عدم تنفيذ الحكام القضائى، ويسأل عنها رئيس المجلس، مضيفاً أنه إذا امتنع البرلمان سيتم رفع قضية على البرلمان أمام محكمة جنح السيدة زينب، وعقوبتها حبس وعزل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من منصبه.