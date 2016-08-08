في_القمة - أبو العلا يختار لـ في الجول تشكيل الزمالك و ' العيب الوحيد '

تحدث محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك بخصوص التشكيل الأفضل و"العيب الوحيد".

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي يوم الاثنين في قمة نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب.

وعن المباراة تحدث أبو العلا لـFilGoal.com قائلا: "أخشى على الزمالك من عيب وحيد فقط أمام الأهلي".

وأوضح "أغلبية من في تشكيل الزمالك الحالي لم يلعبوا أي مباراة قمة. قد يكون سلاحا ذو حدين، قد يتألقوا وربما لا".

وأضاف "خبرة الأهلي تتفوق هنا وخاصة أن من يخوض أول مباراة قمة له يشعر بالخوف".

وماذا عن عيوب الأهلي؟ يُجيب أبو العلا: "الإجهاد الذي يطارد الأهلي خلال الفترة الحالية".

وواصل "لا يمكن التكهن نهائيا بنتيجة المباراة".

وعن التشكيل، أوضح أبو العلا "من وجهة نظري أن يبدأ مؤمن سليمان بنفس تشكيل لقاء الإسماعيلي".

واختار أبو العلا التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: إسلام جمال - علي جبر - علي فتحي - شوقي السعيد.

الوسط: أيمن حفني - أحمد توفيق - طارق حامد - رمزي خالد - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: باسم مرسي

"هذا التشكيل هو الأفضل دفاعيا لنادي الزمالك".. هكذا أتم أبو العلا حديثه مع FilGoal.com.

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