أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد صلاح: دول تعادى مصر وتريد لشعبها اعتلاء المراكب مثل السوريين

Google+ Print
خالد صلاح: دول تعادى مصر وتريد لشعبها اعتلاء المراكب مثل السوريين خالد صلاح: دول تعادى مصر وتريد لشعبها اعتلاء المراكب مثل السوريين
كتب إبراهيم حسان

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ما نشرته مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية حول ، وادعائها بأن الاقتصاد المصرى على وشك الإنهيار، مضيفًا "هناك دول تريد للمصريين ركوب المراكب مثل السوريين".

وقال خالد صلاح، عبر برنامجه "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one،  إن مصر لم تخطئ فى حق أحد، رغم ما تفعله تركيا وقطر تجاهها، مضيفا: "فى عز مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، من أجل تعديل تصنيفنا الائتمانى والتشجيع على الاستثمار الأجنبى، نفاجئ بأن مجلة الإيكونوميست المرموقة تنشر تزييف للحقائق ضد مصر عن طريق أشياء قديمة من كل المشكلات الاقتصادية السابقة، وتقول إن مصر على وشك الإنهيار".

وأوضح أن تلك الإدعاءات التى تخرج ضد مصر وتريد تدمير اقتصادها وعزوف المستثمرين عنها، لم تخرج ضد تركيا التى خسرت 90 مليار دولار فى الأيام الأخيرة بعد الإنقلاب الفاشل المزعوم الذى وقع فيها.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن هناك خطة مرسومة لتفكيك الدولة على نطاق واسع من قبل تلك القوى التى تعادى مصر، مشيرا إلى أن محطة "دويتشه فيله" الألمانية الناطقة باللغة العربية التى رصُد لها ميزانية 250 مليون يورو لم تترك مصر قط إلا وتهاجمها باستمرار عن طريق الادعاءات المزعومة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر