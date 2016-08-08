خالد صلاح: دول تعادى مصر وتريد لشعبها اعتلاء المراكب مثل السوريين

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ما نشرته مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية حول مصر، وادعائها بأن الاقتصاد المصرى على وشك الإنهيار، مضيفًا "هناك دول تريد للمصريين ركوب المراكب مثل السوريين".

وقال خالد صلاح، عبر برنامجه "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إن مصر لم تخطئ فى حق أحد، رغم ما تفعله تركيا وقطر تجاهها، مضيفا: "فى عز مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، من أجل تعديل تصنيفنا الائتمانى والتشجيع على الاستثمار الأجنبى، نفاجئ بأن مجلة الإيكونوميست المرموقة تنشر تزييف للحقائق ضد مصر عن طريق أشياء قديمة من كل المشكلات الاقتصادية السابقة، وتقول إن مصر على وشك الإنهيار".

وأوضح أن تلك الإدعاءات التى تخرج ضد مصر وتريد تدمير اقتصادها وعزوف المستثمرين عنها، لم تخرج ضد تركيا التى خسرت 90 مليار دولار فى الأيام الأخيرة بعد الإنقلاب الفاشل المزعوم الذى وقع فيها.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن هناك خطة مرسومة لتفكيك الدولة على نطاق واسع من قبل تلك القوى التى تعادى مصر، مشيرا إلى أن محطة "دويتشه فيله" الألمانية الناطقة باللغة العربية التى رصُد لها ميزانية 250 مليون يورو لم تترك مصر قط إلا وتهاجمها باستمرار عن طريق الادعاءات المزعومة.