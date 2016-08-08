زعيم أغلبية البرلمان الإيطالى: السلطات المصرية بريئة من دماء ريجينى

أكد لوتشو بارانى، زعيم الأغلبية بالبرلمان الإيطالى، أن الحكومة المصرية غير متورطة وليست طرفا فى مقتل ريجيى، ومن الظلم أن يعانى 90 مليون مصرى لمقتله، وليس من العدل أن نحرم 70 مليون إيطالى من إمكانية الصداقة الثقافية والاقتصادية والسياسية مع مصر.

وأوضح "بارانى"، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، أن الحكومة الإيطالية تفكر بنفس الطريقة، لكن وسائل التواصل الاجتماعى وأعداء مصر وإيطاليا من خلال الإنترنت والشبكة الدولية يستمرون فى إفساد وتشويه الحقيقية، ويعيقون حل النزاع، من أجل الصدام الدبلوماسى بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة المصرية بريئة وغير متورطة فى شىء وقامت بكل شىء للتوصل إلى الحقيقة.

وأشار بارانى إلى أن الرئيس الإيطالى لديه معارضوه وكذلك السيسي، وهم معرفون، ومستمرون فى إشعال قضية ريجينى بدلا من التوحد للوصول إلى الحقيقة.