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وزير التخطيط: التعيين بالواسطة انتهى وكل الإجراءات ستكون إلكترونية

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وزير التخطيط: التعيين بالواسطة انتهى وكل الإجراءات ستكون إلكترونية وزير التخطيط: التعيين بالواسطة انتهى وكل الإجراءات ستكون إلكترونية
كتب عامر مصطفى

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ملف الإصلاح الإدارى من أهم الملفات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية والإصلاح الاقتصادى، متابعا :"قمنا بمتابعة الخطط والتحديات والرؤية للإصلاح الإدارى، وتم اختيار طريق المعالجة الشاملة، خاصة أننا نتحدث عن منظومة متكاملة بداية من التعيين والترقية والأجور وتقييم الأداء  ورفع كفاءة الجهازى الإدارى للدولة، ووضعنا خطة الإصلاح الإدارى العام الماضى، وبدأنا تنفيذها بالفعل".

وأضاف "العربى"، خلال حواره لبرنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامية رانيا بدوى، على فضائية اليوم، أنه يوجد فى أكثر من 6 ملايين موظف بالحكومة، وقال :"كل دول العالم لا يوجد بها ذلك الرقم، فالموظف الواحد يخدم 13 نسمة فى الدولة، وجميع الموظفين يحصلون على درجة الامتياز، وتعيينات كانت تتم بشكل كبير من خلال الواسطة، والفترة القادمة ستكون التعيينات بالكفاءة وليست الواسطة، وفى قانون  الخدمة المدنية الجديد سيكون الاختبار من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيكون ذلك من خلال الكمبيوتر دون تدخل بشرى".

وأشار "العربى" إلى أن آخر مادة فى قانون الخدمة المدنية تلزم كل الجهات بأن تضع إستراتيجية واضحة، مؤكدا أنه سيتم إتاحة جميع الخدمات للمواطن من خلال الإنترنت.

 

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