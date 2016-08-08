حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية بمنشأة القناطر

أمرت نيابة مركز إمبابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بمنشأة القناطر، وكشفت التحقيقات أن المتهم يصنع الأسلحة الخرطوش ويبيعها لعملائه، وبمواجهته اعترف بصحة ما نسب إليه.

كانت معلومات وردت للرائد على عبد الكريم رئيس مباحث منشأة القناطر تفيد تصنيع عاطل للأسلحة النارية داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، فتم الحصول على إذن من النيابة وإعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة الخرطوش وأجزاء معدة للتصنيع بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى تصنيع الأسلحة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.