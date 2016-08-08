حارسان بأمن نادى المهن التمثيلية يتهمان ممثلا مغمورا بتهديد نقيب الممثلين

إتهم فردا أمن بنادى المهن التمثيلية بالجيزة ممثل شاب بالإعتداء عليهما بالسب بالإضافة إلى توجيه تهديد للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لمنعه من دخول النادى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا من فردى أمن بنادى المهن التمثيلية يفيد أنهما أثناء أداء عملهما نشبت مشاجرة بين ممثل مغمور وبين أحد الأشخاص داخل النادى، وهو ما دفعهما لإبلاغ نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، والذى طالبهما بمنع دخول الممثل المغمور إلى النادى مرة أخرى إلا بعد التحقيق فى واقعة المشاجرة.

وأضاف مقدما البلاغ أن الممثل حضر إلى النادى مما دفعهما لمنع دخوله إلا أنه إعتدى عليهما بالسب ثم وجه تهديدا بالايذاء لنقيب المهن التمثيلية لإصداره قرارا بمنعه من الدخول، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن الدكتور اشرف زكى لم يحرر محضرا بالواقعة، كما لم يوجه إتهاما للمثل المغمور بتهديده، وأن المحضر المحرر تم إثباته حسب أقوال فردى الأمن العاملين بالنادى.