أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حارسان بأمن نادى المهن التمثيلية يتهمان ممثلا مغمورا بتهديد نقيب الممثلين

Google+ Print
حارسان بأمن نادى المهن التمثيلية يتهمان ممثلا مغمورا بتهديد نقيب الممثلين حارسان بأمن نادى المهن التمثيلية يتهمان ممثلا مغمورا بتهديد نقيب الممثلين
بهجت أبو ضيف

إتهم فردا أمن بنادى المهن التمثيلية بالجيزة ممثل شاب بالإعتداء عليهما بالسب بالإضافة إلى توجيه تهديد للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لمنعه من دخول النادى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغا من فردى أمن بنادى المهن التمثيلية يفيد أنهما أثناء أداء عملهما نشبت مشاجرة بين ممثل مغمور وبين أحد الأشخاص داخل النادى، وهو ما دفعهما لإبلاغ نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، والذى طالبهما بمنع دخول الممثل المغمور إلى النادى مرة أخرى إلا بعد التحقيق فى واقعة المشاجرة.

وأضاف مقدما البلاغ أن الممثل حضر إلى النادى مما دفعهما لمنع دخوله إلا أنه إعتدى عليهما بالسب ثم وجه تهديدا بالايذاء لنقيب المهن التمثيلية لإصداره قرارا بمنعه من الدخول، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن الدكتور اشرف زكى لم يحرر محضرا بالواقعة، كما لم يوجه إتهاما للمثل المغمور بتهديده، وأن المحضر المحرر تم إثباته حسب أقوال فردى الأمن العاملين بالنادى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365