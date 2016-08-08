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حكايات في بريمرليج (6) – رهان خاطئ حفز برادفورد وكلف ' مارش ' أغلى ما يملك

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حكايات في بريمرليج (6) – رهان خاطئ حفز برادفورد وكلف ' مارش ' أغلى ما يملك حكايات في بريمرليج (6) – رهان خاطئ حفز برادفورد وكلف ' مارش ' أغلى ما يملك

نجاح أسوأ فريق ف نظر مارش بالبقاء في الدوري الإنجليزي كلفه كثيرا؛ لكن بكامل إراداته.

FilGoal.com يقدم حكايات بريمرليج بالعد التنازلي ويتبقى 6 أيام على انطلاق المسابقة واليوم يدور حديثنا حول رهان مارش.

برادفورد عاد للعب في الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لسنوات، في موسم 1999-2000.

وعلى الرغم من فوز الفريق في أول مباراة له في "بريمرليج" على فريق ميدلسبره إلا أن الفريق ختم الدور الأول في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، لينافس على البقاء طوال مباريات الدور الثاني.

في هذه الفترة قال لاعب فرق فولام وكوينز بارك رينجرز ومانشستر سيتي السابق ومذيع "سكاي سبورتس" رودني مارش أن برادفورد هو أسوأ فريقه شاهده يلعب في الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن برادفورد سيعود إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" بمجرد نهاية الموسم، في إشارة منه إلى هبوط الفريق.

ثقة مارش بهبوط كتيبة المدرب باول جويل كانت كبيرة للغاية، لدرجة أنه قرر حلاقة شعره "زيرو" إذا نجح برادفورد في البقاء.

نتائج برادفورد فيالدوري كانت تؤكد صحة تصريحات مارش، فحتى الجولة 33 كان الفريق حتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير في الدوري.

لكن حدث ما لم يتوقعه أحد في الأمتار الأخيرة.

برادفورد نجح في التعادل مع ديربي كاونتي والفوز على سندرلاند وويمبلدون في الجولات 34، 35 و36 على التوالي ليجمع 7 نقاط متتالية وهو ما لم يتحقق طوال الجولات السابقة.

وفي الجولة 37 كان الفوز خارج ملعبهم على فريق ليستر سيتي يكفل لهم البقاء ضمن الكبار، لكنهم خسروا بثلاثية دون رد.

لتكون مباراة الجولة الأخيرة حياة أو موت بالنسبة لهم وأيضا بالنسبة للخصم، ليفربول، المنافس على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

فوز برادفورد يبقيه في الدوري، فوز ليفربول – صاحب الـ67 نقطة - يؤهله إلى تصفيات دوري الأبطال.

المدافع ديفيد ويثيرال سجل هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض، ليبقى برادفورد في الدوري ويفشل ليفربول في التأهل ويتأهل ليدز يونايتد بدلا منه.

أما مارش فخسر الرهان، صاحب الـ56 عاما آنذاك قام بحلق شعره في ملعب برادفورد "فالي برادي" وأمام جماهيره.

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