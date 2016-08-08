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"تخليدا لذكراه"..جامعة المنيا تطلق اسم "زويل" على المعمل المركزى

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"تخليدا لذكراه"..جامعة المنيا تطلق اسم "زويل" على المعمل المركزى "تخليدا لذكراه"..جامعة المنيا تطلق اسم "زويل" على المعمل المركزى
كتب محسن البديوى

قدم الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، العزاء للشعب المصرى فى وفاة العالم الكبير أحمد زويل، الذى كان يتميز بالوطنية وانتمائه الشديد لمصر. 

 

وأضاف"أبو المجد"  فى مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية العاصمة، مساء الأحد، أن جامعة المنيا أطلقت اسم الدكتور أحمد زويل، على المعمل المركزى بالجامعة، تخليدا لذكراه وتوصيل رسالة وهى " شكرا دكتور زويل " . 

 

وقال إن إطلاق اسمه على المعمل شئ بسيط جدا بالنسبة لوضع العالم الكبير زويل، ويجب على الجميع أن يعرف تاريخ عالمنا الكبير. 

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